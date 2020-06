Commencement: Video ceremony live streamed on May 17

Size of class: 61

Valedictorians: Noah Farnam, Makayla Jibben, Abigail Kammeyer, Barbara Rademacker, Taylor Smith, Tyler Thompson and Jake Uselton

Salutatorian: Taylor Canada

Class motto: "We didn’t realize we were making memories, we just knew we were having fun." — Pooh Bear

CANDIDATES FOR GRADUATION:

Elizabeth K Bridgmon, Ashlyn Rene Brush, Jakob Cackowski, Taylor Nicole Canada, Keither Dean Chapman, Ross Benjamin Davis, Chad Christopher Dawson, Trace Logan Dunker, Hope Nichole Durr, Colin Houston Everett, Tristan Noah Faichney, Blake Matthew Farmer, Noah Adrian Farnam, Zachary Ray Fischer, Hailee Marie Nichole Flaherty, Emily Nicole Ra-Nae Gordon, Darrel Arthur Green, Bradon Ray Gregory, Wilson Thompson Hunter, Makayla Jane-Ellen Jibben, Colton Scott Jochums, Randal Logan Johnson, Hunter Lee Johnston, Hope Nichole Jones, Abigail Lynn Kammeyer, Aya Kato, Mersadee Jane Lee, Jessica Rae Lohman, Zander Bryan Mangold, Blake A Maple, Samantha Ann Marie Maslana, Brooke Kathleen Meyer, Bryce Aaron Meyer, Iverson Eugene Lee Miles, Annah Margaret Miller, Andrew Gregory Miller, Heaven Leeann Morris-Boitnott, Jeremiah Wolfgang Eugene Omer, Mandi Lynn Pesha, Desiree Marie Pfeiffer, Kirklin William Privett, Barbara Grace Rademacker, Bryce Edward Rakestraw, Heidi Ann Reinbeck, Enrique Rodriguez, Mackenzie Paige Schmick, Briana Paige Servis, Taylor Nicole Smith, Kyleigh Rai Snider, Alyssa Catherine Sondag, Isaiah Michael Sondag, Jacob Matthew Stevens, Caleb Riley Stewart, Tyler Riggs-William Thompson, Jake Spencer Uselton, Brianna Nicole Utley, Joshua Keith Wagle, Griffin Alexander Watts, Calvin Lee Watts, EvaJean Ellen Williams and Josie Marie Woodley.