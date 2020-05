Size of class: 24

Valedictorians: Hayley Olson, Cayden Boyer, Olivia Semande, Emma Braten, Emma Eathington, and Brooke Utsinger.

Class motto: "We all take different paths in life, but no matter where we go. we take a little of each other everywhere." — Tim McGraw

CANDIDATES FOR GRADUATION:

Tristan Angelo, Cayden Boyer, Emma Braten, Kolbie Buckman, Kayla Chambers, Emma Eathington, Weslee Frame, Elisabetta Grimieri de loanni, Dustin Lovitt, Brittany Lynch, Travis McLeese, Hayley Olson, Amelia Perrilles, Nattalee Pierce, Lane Reffett, Noah Ryan, Olivia Semande, Sierra Stookey, Cora Suaiden, Mackenzie Taylor, Nomin Ukhnai, Brooke Utsinger, Ethan Watkins and Tucker Watters.