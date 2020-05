Commencement: 7 p.m. Sunday, July 12, Eureka High School’s McCollum Field.

Size of class: 120

Class motto: “Chase your dreams, but always know the road that’ll lead you home again.” — Tim McGraw

CANDIDATES FOR GRADUATION:

Nathaniel Aikman, Luke Albertson, Celeste Anderson, Natalie Anderson, Janna Baer, Joel Baer, Meredith Bardwell, Khea Barnes, Bryce Bastian, Callahan Bauman, Alyson Beatenhead, Brinley Beck, Alyssa Berry, Emya Blakes, Kallon Bosworth, Hayley Bowman, Dalton Brown, Braydon Carlson, Briggs Carlson, Hannah Coartney, Jack Cook, Maria Cottrell, Madeline Dalfiume, Nathan Denham, Mason Dewald, Lakin Dietrich, Lillian Dischert, Karter Ellis, Nicholas Ellis and Gage Emlen.

Olivia Engel, Jared Farney, Madison Farney, Elizaveta Fehr, Isaac Ferguson, Abby Feucht, Andrew Flanigan, Emma Fosdyck, Robert Fowlkes, Hailey Garcia, Caden Gates, Trinity Gerber, Cade Gold, Gavin Graack, Sadie Graack, Wyatt Gregoire, Benjamin Grober II, Savannah Hack, Isaiah Hahn, Faith Harper, Angela Hartman, Makenna Hasselbacher, Michael Hasty, Emma Hoffman, Dami Holshouser, Kieran Holshouser, Ashton Hubert, Raymond Hughes, Coleton Janssen and Kailyn Johnson.

Andrew King, Cade Knapp, Job Knapp, Mickinley Knecht, Galen Knepp, Dylan Krieghauser, Kali Kuntz, Mahlon Kupferschmid, Maison Ladendorf, Darby Leman, Ryan Mahaffey, Tyler Marsh, Megan Meeks, Zackary Messer, Seth Metcalfe, Johanna Meyer, Christian Miller, Jayden Minton, Olivia Munson, Colton Myers, Rebecca Noe, Matthew Nowatney, Zachary Ogg, Joshua Paul, Garrett Peterson, Jayden Peterson, Sarah Pineda, Bailee Plattner, Isaac Randalls and Reuben Roberts.

Nora Robinson, Austin Rocke, Trevor Rocke, Wyatt Rocke, Magdalene Rokey, Angel Rosa, Marisa Sajovec, Kaitlyn Sapp, Cade Schumacher, Lane Schumacher, Logan Singletary, Derek Smith, Sterling Spencer, Shelby Stoner, Ryan Strawn, Emily Streit, Drake Taylor, Bailey Tucker, Blake Underwood, Jason Walder, Ethan Wallin, Nicholas Watson, Daniel Wells, Cassidy Wiegand, Jesse Wiegand, Adam Wierenga, Lydia Williamson, Callie Yoder, Joan Zimmerman and Levi Zimmerman.