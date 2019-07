Kids, of varying ages, participated in the 2019 Little Mr. & Miss Marigold Pageant on Sunday at the Pekin Moose Lodge at 2605 Broadway St., Pekin. These were the winners:

Baby Miss Marigold 0-8 Months

Nora Jo Shreffler

Baby Miss Marigold 9-18 Months

Evelynn Nicole Burtsfield

Baby Mr. Marigold 0-2 Age

Isaac Gianessi

Tiny Miss Marigold 19-36 Months

Hadley Newman

Tiny Mr. Marigold 3-4 Age

Colton Joshua Verci

Petite Miss Marigold 3-4 Age

Lydia Eertmoed

Little Miss Marigold 5-6 Age

Rebecca Keith

Little Mr. Marigold 5-6 Age

George Henry McAvin

Jr. Miss Marigold 7-9 Age

Liv Capri Blakesley

Jr. Mr. Marigold 7 & Up

Hunter Null

Pre-Teen Miss Marigold 10-12 Age

Morgan York

Teen Miss Marigold 13 & Up

Madisyn Maquet

0-4 Overall Photogenic

Harper Mennel

5 & Up Overall Photogenic

Addison McClesky

Overall Supreme Winner

Lucy Rowden